Вы говорите за перевод со ВСЕКАРТА?
А если карта подвязана к депо , с нее тоже 0 или возьмут МЗДУ?????
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:08
Re: ПУМБ
Вы говорите за перевод со ВСЕКАРТА?
А если карта подвязана к депо , с нее тоже 0 или возьмут МЗДУ?????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:16
Re: ПУМБ
Тут вже комісія за.... з банки геть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:17
Отримав учора досвід, що підтверджує можливість виходу з ПУМБ онлайн 82к+, більше не потрібно було, втім за операцію більше 25к навіть не намагався. Тож визнаю, що я разом з КЦ помилявся, а qwe_ua мав рацію ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:43
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:02
Re: ПУМБ
геть не славно , сьогодн1 од1в кеди 1 шурував в банк зн1мати гот1вку .
гарно попав - б1ля каси н1ц людей - швидко зняв. Але - думалось всекарту взяти, а там один опер 1 у нього к1лометрова черга - не судьба. Тре день вбивати .
враження на тр1йку, не рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 06:10
Re: ПУМБ
Вопрос легко решается оформлением заявки, при этом назначается конкретное время визита.
Очень ценная рекомендация при том что даже город где это происходит не назван.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:37
PayPal
Підкажіть, будь ласка, хто знає, картку неіменну Visa Classic Unembossed Instant Issue Debit можна причепити до PayPal?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:38
Если она банковская, то можно
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:36
ulya
На выход можно, на вход работать не будет
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:06
vitaliy_berdinskikh
Город не мой, мне туда ехать и ехать. У ПУМБА был шанс - я сам к нему попал , не судьба. В этом отделении было 5 рабочих мест , работало только ОДНО.
Скорее всего, это типично для системы .
Чего только один опер в "золотое время" с 15 до 17 узнать не удалось.
Или там вспышка КОВИДА и самоизоляция, либо БАНК так решил - обьемов нет , работы нет - операм трудоустройства нет.
Свое мнение не меняю.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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