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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:03
Goodman написав:
Город не мой, мне туда ехать и ехать.
не важно твой или нет, важно какой имено если ты хочешь дать именно полезную информацию для других.
Goodman написав:
Скорее всего, это типично для системы .
Замечательный и очень ценный вывод на базе одного посещения в одном неизвестно каком городе.
Goodman написав:
Чего только один опер в "золотое время" с 15 до 17 узнать не удалось.
Хз, почему оно у тебя золотое, моё золотое время это утро до 11.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:26
vitaliy_berdinskikh
Кто хотел, тот прочел. У каждое свое мнение и взгляд.
в твОЕ золотое время ходить не могу - работаю.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:35
Goodman написав:
в твОЕ золотое время ходить не могу - работаю.
В твоё золотое время работает подавляющее большинство клиентов ПУМБ-а. Зато пенсионеры стремятся прийти почему-то именно после обеда, хотя возможно то только в моём отделении так.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:18
Коллеги.
По обмену валют в Пумбе через апликуху есть какие то нюансы, тарифы?
Или ВК получить в нужной валюте и можно работать?
Проблем с обменом в часы "Ч" нет?
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ruvex
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:50
ruvex тарифы есть в приложении, обычно они хуже чем в обменниках и к примеру в Монобанке. Текущий набор: доллар 27/27.25, евро 30/30.75, злотый 6/6.9.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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