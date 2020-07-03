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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:03

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Город не мой, мне туда ехать и ехать.

не важно твой или нет, важно какой имено если ты хочешь дать именно полезную информацию для других.

  Goodman написав:Скорее всего, это типично для системы .

Замечательный и очень ценный вывод на базе одного посещения в одном неизвестно каком городе.
  Goodman написав:Чего только один опер в "золотое время" с 15 до 17 узнать не удалось.

Хз, почему оно у тебя золотое, моё золотое время это утро до 11.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:26

vitaliy_berdinskikh

Кто хотел, тот прочел. У каждое свое мнение и взгляд.
в твОЕ золотое время ходить не могу - работаю. :wink:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:35

  Goodman написав: в твОЕ золотое время ходить не могу - работаю. :wink:

В твоё золотое время работает подавляющее большинство клиентов ПУМБ-а. Зато пенсионеры стремятся прийти почему-то именно после обеда, хотя возможно то только в моём отделении так.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:18

Re: ПУМБ

Коллеги.
По обмену валют в Пумбе через апликуху есть какие то нюансы, тарифы?
Или ВК получить в нужной валюте и можно работать?
Проблем с обменом в часы "Ч" нет?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:50

ruvex тарифы есть в приложении, обычно они хуже чем в обменниках и к примеру в Монобанке. Текущий набор: доллар 27/27.25, евро 30/30.75, злотый 6/6.9.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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