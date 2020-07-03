ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:03
Goodman написав:
Город не мой, мне туда ехать и ехать.
не важно твой или нет, важно какой имено если ты хочешь дать именно полезную информацию для других.
Goodman написав:
Скорее всего, это типично для системы .
Замечательный и очень ценный вывод на базе одного посещения в одном неизвестно каком городе.
Goodman написав:
Чего только один опер в "золотое время" с 15 до 17 узнать не удалось.
Хз, почему оно у тебя золотое, моё золотое время это утро до 11.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:26
vitaliy_berdinskikh
Кто хотел, тот прочел. У каждое свое мнение и взгляд.
в твОЕ золотое время ходить не могу - работаю.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:35
Goodman написав:
в твОЕ золотое время ходить не могу - работаю.
В твоё золотое время работает подавляющее большинство клиентов ПУМБ-а. Зато пенсионеры стремятся прийти почему-то именно после обеда, хотя возможно то только в моём отделении так.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce , U K та E U рахунки в PL TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:18
Коллеги.
По обмену валют в Пумбе через апликуху есть какие то нюансы, тарифы? Или ВК получить в нужной валюте и можно работать? Проблем с обменом в часы "Ч" нет?
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ruvex
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:50
ruvex тарифы есть в приложении, обычно они хуже чем в обменниках и к примеру в Монобанке. Текущий набор: доллар 27/27.25, евро 30/30.75, злотый 6/6.9.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce , U K та E U рахунки в PL TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:55
vitaliy_berdinskikh написав: ruvex
тарифы есть в приложении, обычно они хуже чем в обменниках и к примеру в Монобанке. Текущий набор: доллар 27/27.25, евро 30/30.75, злотый 6/6.9.
А есть смысл покупать валюту в Моно, ведь там не снять её без комиссии?
Adast
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Додано: Суб 04 лип, 2020 08:54
Adast написав: vitaliy_berdinskikh написав: ruvex
тарифы есть в приложении, обычно они хуже чем в обменниках и к примеру в Монобанке. Текущий набор: доллар 27/27.25, евро 30/30.75, злотый 6/6.9.
А есть смысл покупать валюту в Моно, ведь там не снять её без комиссии?
Так и в ПУМБ-е снятие валюты в кассе с комиссией. Причем комиссия больше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:10
vitaliy_berdinskikh написав: Adast написав: vitaliy_berdinskikh написав: ruvex
тарифы есть в приложении, обычно они хуже чем в обменниках и к примеру в Монобанке. Текущий набор: доллар 27/27.25, евро 30/30.75, злотый 6/6.9.
А есть смысл покупать валюту в Моно, ведь там не снять её без комиссии?
Так и в ПУМБ-е снятие валюты в кассе с комиссией. Причем комиссия больше.
Это откуда такая информация? По всекарте одинаковые тарифы, что для гривны, что для валюты. Соответственно два раза в месяц снятие в кассе бесплатное.
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velvet
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Додано: Суб 04 лип, 2020 12:08
velvet написав:
Это откуда такая информация?
Из тарифов ПУМБ-а. Они такие минимум с прошлой осени: первых два снятия на сумму до миллиона без комиссии, остальные - 1,5%.
velvet написав:
По всекарте одинаковые тарифы, что для гривны, что для валюты.
Зачем спорить с тем что я не говорил? Вопрос риторический.
На всякий случай напомню что у ПУБМ-а нет банкоматов выдающих валюту.
velvet написав:
Соответственно два раза в месяц снятие в кассе бесплатное.
Так и у Монобанка можно снять валюту без комиссии подержав её месяц на депозите.
Человек же писал об общем случае "валюту в Моно, ведь там не снять её без комиссии?", вот я и для ПУМБ-а взял общий случай.
Я вообще не понимаю зачем снимать купленную в банке по безналу валюту - в вменяемых обменках курс всегда лучше банков. Разве что чтоб потом сдавать её в обменке по выгодному курсу, так для таких игор двух операций в месяц не хватит. А если это какая-то разовая операция, наверняка на сумму больше чем сотни долларов - в Монобанке и в ПУМБ снять без комиссии можно, но в Монобанке курс будет выгодней хотя сама операция займет больший период времени.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce , U K та E U рахунки в PL TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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