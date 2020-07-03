Додано: Суб 04 лип, 2020 12:08

velvet написав: Это откуда такая информация? Это откуда такая информация?

velvet написав: По всекарте одинаковые тарифы, что для гривны, что для валюты. По всекарте одинаковые тарифы, что для гривны, что для валюты.

velvet написав: Соответственно два раза в месяц снятие в кассе бесплатное. Соответственно два раза в месяц снятие в кассе бесплатное.

Из тарифов ПУМБ-а. Они такие минимум с прошлой осени: первых два снятия на сумму до миллиона без комиссии, остальные - 1,5%.Зачем спорить с тем что я не говорил? Вопрос риторический.На всякий случай напомню что у ПУБМ-а нет банкоматов выдающих валюту.Так и у Монобанка можно снять валюту без комиссии подержав её месяц на депозите.Человек же писал об общем случае "валюту в Моно, ведь там не снять её без комиссии?", вот я и для ПУМБ-а взял общий случай.Я вообще не понимаю зачем снимать купленную в банке по безналу валюту - в вменяемых обменках курс всегда лучше банков. Разве что чтоб потом сдавать её в обменке по выгодному курсу, так для таких игор двух операций в месяц не хватит. А если это какая-то разовая операция, наверняка на сумму больше чем сотни долларов - в Монобанке и в ПУМБ снять без комиссии можно, но в Монобанке курс будет выгодней хотя сама операция займет больший период времени.