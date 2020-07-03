Из тарифов ПУМБ-а. Они такие минимум с прошлой осени: первых два снятия на сумму до миллиона без комиссии, остальные - 1,5%.
velvet написав:По всекарте одинаковые тарифы, что для гривны, что для валюты.
Зачем спорить с тем что я не говорил? Вопрос риторический. На всякий случай напомню что у ПУБМ-а нет банкоматов выдающих валюту.
velvet написав:Соответственно два раза в месяц снятие в кассе бесплатное.
Так и у Монобанка можно снять валюту без комиссии подержав её месяц на депозите.
Человек же писал об общем случае "валюту в Моно, ведь там не снять её без комиссии?", вот я и для ПУМБ-а взял общий случай.
Я вообще не понимаю зачем снимать купленную в банке по безналу валюту - в вменяемых обменках курс всегда лучше банков. Разве что чтоб потом сдавать её в обменке по выгодному курсу, так для таких игор двух операций в месяц не хватит. А если это какая-то разовая операция, наверняка на сумму больше чем сотни долларов - в Монобанке и в ПУМБ снять без комиссии можно, но в Монобанке курс будет выгодней хотя сама операция займет больший период времени.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Из тарифов ПУМБ-а. Они такие минимум с прошлой осени: первых два снятия на сумму до миллиона без комиссии, остальные - 1,5%.
velvet написав:По всекарте одинаковые тарифы, что для гривны, что для валюты.
Зачем спорить с тем что я не говорил? Вопрос риторический. На всякий случай напомню что у ПУБМ-а нет банкоматов выдающих валюту.
velvet написав:Соответственно два раза в месяц снятие в кассе бесплатное.
Так и у Монобанка можно снять валюту без комиссии подержав её месяц на депозите.
Человек же писал об общем случае "валюту в Моно, ведь там не снять её без комиссии?", вот я и для ПУМБ-а взял общий случай.
Я вообще не понимаю зачем снимать купленную в банке по безналу валюту - в вменяемых обменках курс всегда лучше банков. Разве что чтоб потом сдавать её в обменке по выгодному курсу, так для таких игор двух операций в месяц не хватит. А если это какая-то разовая операция, наверняка на сумму больше чем сотни долларов - в Монобанке и в ПУМБ снять без комиссии можно, но в Монобанке курс будет выгодней хотя сама операция займет больший период времени.
Ага совсем одно и тоже:два раза бесплатно снять в кассе ПУМБа и ни разу бесплатно у Монобанка Вариант с депозитом есть у всех банков, а не только у Моно. С учётом финмониторинга этих двух раз в месяц с головой хватит. Курсы что у Моно,что у ПУМба не самые лучшие обычно, но бывают иногда моменты когда они оперативно их не меняют и можно это использовать. Всекарты есть не просят, поэтому должны быть в хозяйстве.