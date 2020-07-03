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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:38

Re: ПУМБ

  velvet написав:и ни разу бесплатно у Монобанка
  velvet написав:Вариант с депозитом есть у всех банков

Так есть или нет? Ты уже вошел в раж и что-то мне доказываешь хотя мне нафиг не нужно твое мнение по этому вопросу.
  velvet написав:С учётом финмониторинга этих двух раз в месяц с головой хватит

Я рад, тему можно закрывать.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  velvet написав:и ни разу бесплатно у Монобанка
  velvet написав:Вариант с депозитом есть у всех банков

Так есть или нет? Ты уже вошел в раж и что-то мне доказываешь хотя мне нафиг не нужно твое мнение по этому вопросу.
  velvet написав:С учётом финмониторинга этих двух раз в месяц с головой хватит

Я рад, тему можно закрывать.

Нафиг ты мне сдался, чтобы что-то тебе доказывать. Эта информация была для людей которым ты написал ложную информацию.
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velvet
 
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