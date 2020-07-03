Так есть или нет? Ты уже вошел в раж и что-то мне доказываешь хотя мне нафиг не нужно твое мнение по этому вопросу.
Я рад, тему можно закрывать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:38
Re: ПУМБ
Так есть или нет? Ты уже вошел в раж и что-то мне доказываешь хотя мне нафиг не нужно твое мнение по этому вопросу.
Я рад, тему можно закрывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:14
Нафиг ты мне сдался, чтобы что-то тебе доказывать. Эта информация была для людей которым ты написал ложную информацию.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 18:39
Re: ПУМБ
а зачем выносите - проценты по депо не устраивают или в валюту перекидываетесь?
так по гривне вроде у всех падают...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:41
а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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