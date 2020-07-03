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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2514251525162517>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:38

Re: ПУМБ

  velvet написав:и ни разу бесплатно у Монобанка
  velvet написав:Вариант с депозитом есть у всех банков

Так есть или нет? Ты уже вошел в раж и что-то мне доказываешь хотя мне нафиг не нужно твое мнение по этому вопросу.
  velvet написав:С учётом финмониторинга этих двух раз в месяц с головой хватит

Я рад, тему можно закрывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  velvet написав:и ни разу бесплатно у Монобанка
  velvet написав:Вариант с депозитом есть у всех банков

Так есть или нет? Ты уже вошел в раж и что-то мне доказываешь хотя мне нафиг не нужно твое мнение по этому вопросу.
  velvet написав:С учётом финмониторинга этих двух раз в месяц с головой хватит

Я рад, тему можно закрывать.

Нафиг ты мне сдался, чтобы что-то тебе доказывать. Эта информация была для людей которым ты написал ложную информацию.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:39

Re: ПУМБ

  Goodman написав:геть не славно , сьогодн1 од1в кеди 1 шурував в банк зн1мати гот1вку .

а зачем выносите - проценты по депо не устраивают или в валюту перекидываетесь?
так по гривне вроде у всех падают...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:41

а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:08

  uaprofi написав:а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?

Да все бесплатные.
Еще можно в фунтах и рублях - всего 5 шт. и у всех комиссий за обслуживание нет.
Каждую можно взять в ВИзе и МС - т.е. всего 10шт. платсика и 5 счетов!
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:17

а онлайн обмен фунтов прикрутили? или только злотые?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:21

  uaprofi написав:а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?

В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:22

  uaprofi написав:а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?

В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:25

  uaprofi написав:а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?

В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне, как к примеру в Форварде - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:25

  uaprofi написав:а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?

В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне, как к примеру в Форварде - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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