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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Суб 04 лип, 2020 16:38
velvet написав:
и ни разу бесплатно у Монобанка
velvet написав:
Вариант с депозитом есть у всех банков
Так есть или нет? Ты уже вошел в раж и что-то мне доказываешь хотя мне нафиг не нужно твое мнение по этому вопросу.
velvet написав:
С учётом финмониторинга этих двух раз в месяц с головой хватит
Я рад, тему можно закрывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 17:14
vitaliy_berdinskikh написав: velvet написав:
и ни разу бесплатно у Монобанка
velvet написав:
Вариант с депозитом есть у всех банков
Так есть или нет? Ты уже вошел в раж и что-то мне доказываешь хотя мне нафиг не нужно твое мнение по этому вопросу.
velvet написав:
С учётом финмониторинга этих двух раз в месяц с головой хватит
Я рад, тему можно закрывать.
Нафиг ты мне сдался, чтобы что-то тебе доказывать. Эта информация была для людей которым ты написал ложную информацию.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 18:39
Goodman написав:
геть не славно , сьогодн1 од1в кеди 1 шурував в банк зн1мати гот1вку .
а зачем выносите - проценты по депо не устраивают или в валюту перекидываетесь?
так по гривне вроде у всех падают...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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Додано: Суб 04 лип, 2020 18:41
а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:08
uaprofi написав:
а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?
Да все бесплатные.
Еще можно в фунтах и рублях - всего 5 шт. и у всех комиссий за обслуживание нет.
Каждую можно взять в ВИзе и МС - т.е. всего 10шт. платсика и 5 счетов!
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:17
а онлайн обмен фунтов прикрутили? или только злотые?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:21
uaprofi написав:
а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?
В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:22
uaprofi написав:
а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?
В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:25
uaprofi написав:
а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?
В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне, как к примеру в Форварде - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:25
uaprofi написав:
а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?
В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне, как к примеру в Форварде - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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