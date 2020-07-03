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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:27
uaprofi написав:
а онлайн обмен фунтов прикрутили? или только злотые?
Только злотые
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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