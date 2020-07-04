|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:27
uaprofi написав:
а онлайн обмен фунтов прикрутили? или только злотые?
Только злотые
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 786
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:00
uaprofi написав:
а зачем выносите - проценты по депо не устраивают или в валюту перекидываетесь?
так по гривне вроде у всех падают...
передислокация в форвард . Суммы растут, нужно еще одну кошелку - присмотрел форвард.
Пумб замечательный, по %% занижен как для ПЕРВОГО банка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3516
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:08
Пришло в вайбер, уже виза заманивает
Беріть участь у новій акції!
Розраховуйтесь карткою ПУМБ за продукти.
Отримайте кешбек до 175 грн.
Акція діє до 31.07
Деталі: https://pumb.ua/pcb
В сообщении есть кнопка, для подтверждения участия. Я так понял, если не нажать - труд будет напрасным
Украина - богатая страна!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11848
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6949 раз.
- Подякували: 3142 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:21
Goodman написав:
передислокация в форвард . Суммы растут, нужно еще одну кошелку - присмотрел форвард.
т.е. - решили оставаться в гривне...
не страшно?
может взять таки по 27.05?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4045
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:38
Вкладчик1234 по Вашему мнению - почему Вам пришло приглашение? В смысле карта была полочной, или наоборот часто используемой, но не в категории продукты, или же что с ней было не так?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4665
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:58
Flamingo написав:
по Вашему мнению - почему Вам пришло приглашение? В смысле карта была полочной, или наоборот часто используемой, но не в категории продукты, или же что с ней было не так?
Карта не использовалась для трат в ритейле.
Только операции в родном приложении (манисенды, депозиты, - что по сути работа со счётом), и 1 раз снял наличку в родном банкомате.
Т.е. если картой не платите в магазинах - придёт такая мотивация
Украина - богатая страна!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11848
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6949 раз.
- Подякували: 3142 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|