alibob написав:Не совсем так. У меня в гривне два счета ВСЕКАРТА. И в каждом по два пластика визы и один мастер.
Уточню. Имел ввиду не просто карты сами по себе, а связку карта+счёт. Иметь два отдельных гривневых счёта с привязанными к ним гривневыми всекартами можно только если одна из них зарплатная.
Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім: - оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат."; - переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.
Иметь несколько карт всекарта привязанных к одному счёту которые будут по сути иметь один и тот же баланс, оформив их хоть на себя, хоть на кого-то ещё - конечно можно. Как и практически в любом другом банке.
На Минфине есть отзыв про вариант когда открывается карта в злотых, делается дополнительная карта для студента учащегося в Польше. Родители тут пополняют счёт, студент в Польше платит картой или снимает наличные.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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alibob написав:Не совсем так. У меня в гривне два счета ВСЕКАРТА. И в каждом по два пластика визы и один мастер.
Уточню. Имел ввиду не просто карты сами по себе, а связку карта+счёт. Иметь два отдельных гривневых счёта с привязанными к ним гривневыми всекартами можно только если одна из них зарплатная.
Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім: - оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат."; - переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.
Имею два счёта (шесть карт) в гривне и ни один из них не зарплатный. В отделении девочка тоже удивлялась, выдавая их мне (все именные, чип, бесконтакт), заказывал через свой личный кабинет ИБ. Типа невозможно, но как-то так... Надо пробовать... И ещё - интервал между открытием первого и второго счетов примерно полгода.