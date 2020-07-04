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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:27

  uaprofi написав:а онлайн обмен фунтов прикрутили? или только злотые?

Только злотые
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:00

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:а зачем выносите - проценты по депо не устраивают или в валюту перекидываетесь?
так по гривне вроде у всех падают...


передислокация в форвард . Суммы растут, нужно еще одну кошелку - присмотрел форвард.
Пумб замечательный, по %% занижен как для ПЕРВОГО банка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:08

Пришло в вайбер, уже виза заманивает

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В сообщении есть кнопка, для подтверждения участия. Я так понял, если не нажать - труд будет напрасным :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:21

  Goodman написав:передислокация в форвард . Суммы растут, нужно еще одну кошелку - присмотрел форвард.

т.е. - решили оставаться в гривне...
не страшно?
может взять таки по 27.05?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:38

Вкладчик1234 по Вашему мнению - почему Вам пришло приглашение? В смысле карта была полочной, или наоборот часто используемой, но не в категории продукты, или же что с ней было не так?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:58

  Flamingo написав:по Вашему мнению - почему Вам пришло приглашение? В смысле карта была полочной, или наоборот часто используемой, но не в категории продукты, или же что с ней было не так?

Карта не использовалась для трат в ритейле.
Только операции в родном приложении (манисенды, депозиты, - что по сути работа со счётом), и 1 раз снял наличку в родном банкомате.

Т.е. если картой не платите в магазинах - придёт такая мотивация
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:11

  Вкладчик1234 написав:Т.е. если картой не платите в магазинах - придёт такая мотивация

Так кто ж нею "безмотивационною" будет платить в магазе? ;) Ладно подождем "мотивацию"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:07

О возможном количестве карт в пумбе

  vitaliy_berdinskikh написав:
  uaprofi написав:а "всё карт" может быть много?
у меня есть одна в грн - можно ещё взять в евро и долларах и злотых - на всех обслуживание будет бесплатным?

В каждой валюте только одна, тоесть как раз вот так как ты написал можно три. А три в гривне, как к примеру в Форварде - нет. Ещё поддерживаются карты в фунтах и рублях.


Не совсем так. У меня в гривне два счета ВСЕКАРТА. И в каждом по два пластика визы и один мастер. Так, на всякий случай... Плюс и валютная ВСЕКАРТА само-собой...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:15

Re: ПУМБ

  alibob написав:Не совсем так. У меня в гривне два счета ВСЕКАРТА. И в каждом по два пластика визы и один мастер.

Уточню. Имел ввиду не просто карты сами по себе, а связку карта+счёт. Иметь два отдельных гривневых счёта с привязанными к ним гривневыми всекартами можно только если одна из них зарплатная.
Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім:
- оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат.";
- переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.


Иметь несколько карт всекарта привязанных к одному счёту которые будут по сути иметь один и тот же баланс, оформив их хоть на себя, хоть на кого-то ещё - конечно можно. Как и практически в любом другом банке.

На Минфине есть отзыв про вариант когда открывается карта в злотых, делается дополнительная карта для студента учащегося в Польше. Родители тут пополняют счёт, студент в Польше платит картой или снимает наличные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alibob написав:Не совсем так. У меня в гривне два счета ВСЕКАРТА. И в каждом по два пластика визы и один мастер.

Уточню. Имел ввиду не просто карты сами по себе, а связку карта+счёт. Иметь два отдельных гривневых счёта с привязанными к ним гривневыми всекартами можно только если одна из них зарплатная.
Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім:
- оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат.";
- переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.


Имею два счёта (шесть карт) в гривне и ни один из них не зарплатный. В отделении девочка тоже удивлялась, выдавая их мне (все именные, чип, бесконтакт), заказывал через свой личный кабинет ИБ. Типа невозможно, но как-то так... Надо пробовать...
И ещё - интервал между открытием первого и второго счетов примерно полгода.
alibob
 
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