uaprofi написав:а онлайн обмен фунтов прикрутили? или только злотые?
Только злотые
а какой курс на сейчас он-лайн обмена злотых? его гдето на сайте публикуют?
6.00/6.85
Похоже что этих курсов нигде нет.
На сайте внизу справа есть коммерческие курсы, но на данный момент совпадает только курс злотого, по остальным валютам курс продажи валюты выше чем коммерческий курс на сайте. К примеру евро 29.75/30.75, а на сайте коммерческий 29.75/30.50
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