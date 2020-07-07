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Додано: Вів 07 лип, 2020 20:01
uaprofi написав: vitaliy_berdinskikh написав: uaprofi написав:
а онлайн обмен фунтов прикрутили? или только злотые?
Только злотые
а какой курс на сейчас он-лайн обмена злотых?
его гдето на сайте публикуют?
6.00/6.85
Похоже что этих курсов нигде нет.
На сайте внизу справа есть коммерческие курсы, но на данный момент совпадает только курс злотого, по остальным валютам курс продажи валюты выше чем коммерческий курс на сайте. К примеру евро 29.75/30.75, а на сайте коммерческий 29.75/30.50
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Додано: Вів 07 лип, 2020 20:04
vitaliy_berdinskikh написав:
Похоже что нигде нет.
На сайте внизу справа есть коммерческие курсы, но на данный момент совпадает только курс злотого, по остальным валютам курс продажи валюты выше чем коммерческий курс на сайте.
т.е. злотый на сейчас для онлайн-обмена 6.000 / 6.850 ?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Вів 07 лип, 2020 20:06
vitaliy_berdinskikh написав:
6.00/6.85
да уж не очень в рынке
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:56
vitaliy_berdinskikh написав:
Похоже что этих курсов нигде нет.
В бета-версии приложения светит.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 09:58
BigMan написав: kreuz написав: BigMan написав:
Сильпошные сертификаты 25 грн. Существуют?
Или важно от 25 грн?
Є тридцятки в інтернетрях...
Интересно как трактуют Пумбовцы покупку в нете с мссхой продукты.
За первую покупку в продмаге выплатили оперативно.
Ещё один сценарий "покупки продуктов через интернет" - оплата через приложение сильпо
Украина - богатая страна!
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:02
ukrprom2014 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Похоже что этих курсов нигде нет.
В бета-версии приложения светит.
Так в приложении понятно что есть и не только в бете. Я ж их там и смотрел, уже в обычной версии.
Человек спрашивал есть ли они где-то ещё кроме приложения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce , U K та E U рахунки в PL TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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