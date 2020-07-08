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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:03

  _PORT_UA написав:Закончился депо, в течении дня не было возможности куда то перекинуть. Скажите, сегодняшним днем, если перекинуть средства где то еще можно открыть депо?


до 21:57
приват вклад - 5%
или у таси шото пополнить (через транзитник какойто)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:06

  uaprofi написав:
  _PORT_UA написав:Закончился депо, в течении дня не было возможности куда то перекинуть. Скажите, сегодняшним днем, если перекинуть средства где то еще можно открыть депо?


до 21:57
приват вклад - 5%
или у таси шото пополнить (через транзитник какойто)

До 22:00, Альфа, Сберегательный(бессрочный) с Пакетной, 9%
А мона на Моню, може даже в Банку, кажись, 10%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:18

clientage, uaprofi,а на Форвард можно? П2п дорожка работает?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:29

_PORT_UA
АБанк ще допізна можна встигнути
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:33

greenozon ,Абанку немає в наявності.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 520
З нами з: 09.02.14
Подякував: 26 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:39

  greenozon написав:_PORT_UA
АБанк ще допізна можна встигнути


а у него кода час "Х"
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлень: 4086
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Подякував: 584 раз.
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  #<1 ... 2517251825192520
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