до 21:57
приват вклад - 5%
или у таси шото пополнить (через транзитник какойто)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:03
до 21:57
приват вклад - 5%
или у таси шото пополнить (через транзитник какойто)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:06
До 22:00, Альфа, Сберегательный(бессрочный) с Пакетной, 9%
А мона на Моню, може даже в Банку, кажись, 10%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:18
clientage, uaprofi,а на Форвард можно? П2п дорожка работает?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:29
_PORT_UA
АБанк ще допізна можна встигнути
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:33
greenozon ,Абанку немає в наявності.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:39
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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