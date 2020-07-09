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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:57
Andey написав:
а куда можно сейчас пристоить доллар больше фонда со свободным снятием?
0.2% годовых у пумбы не устраивают. думаю куда пристроить. Шановне панство, посоветуйте плиз.
С нынешними процентами лучше 3х литровая банка под грушей.
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