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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2518251925202521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:57

  Andey написав:а куда можно сейчас пристоить доллар больше фонда со свободным снятием?
0.2% годовых у пумбы не устраивают. думаю куда пристроить. Шановне панство, посоветуйте плиз.


С нынешними процентами лучше 3х литровая банка под грушей.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:41

Re: ПУМБ

Подскажите, есть ли в ПУМБ или возможно раньше были какие-нибудь акции, по которым списывается платёж по льготному периоду (не минимальный платёж, а именно вся задолженность по льготному периоду)? Пару раз замечал, что у меня эта задолженность пропадала. Общая задолженность при этом не менялась.
ShOV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:50

  ShOV написав:Подскажите, есть ли в ПУМБ или возможно раньше были какие-нибудь акции, по которым списывается платёж по льготному периоду (не минимальный платёж, а именно вся задолженность по льготному периоду)? Пару раз замечал, что у меня эта задолженность пропадала. Общая задолженность при этом не менялась.

Кто на чем стоял?
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  #<1 ... 2518251925202521
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ПУМБ (25203)
10.07.2020 12:50
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