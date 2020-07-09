С нынешними процентами лучше 3х литровая банка под грушей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:57
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:41
Re: ПУМБ
Подскажите, есть ли в ПУМБ или возможно раньше были какие-нибудь акции, по которым списывается платёж по льготному периоду (не минимальный платёж, а именно вся задолженность по льготному периоду)? Пару раз замечал, что у меня эта задолженность пропадала. Общая задолженность при этом не менялась.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:50
Кто на чем стоял?
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