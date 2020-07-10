Подскажите, есть ли в ПУМБ или возможно раньше были какие-нибудь акции, по которым списывается платёж по льготному периоду (не минимальный платёж, а именно вся задолженность по льготному периоду)? Пару раз замечал, что у меня эта задолженность пропадала. Общая задолженность при этом не менялась.
ShOV написав:Подскажите, есть ли в ПУМБ или возможно раньше были какие-нибудь акции, по которым списывается платёж по льготному периоду (не минимальный платёж, а именно вся задолженность по льготному периоду)? Пару раз замечал, что у меня эта задолженность пропадала. Общая задолженность при этом не менялась.
И зачем так зашифровано отвечать? Так и написали бы, что вам что-то не понятно. Есть кредитка "всеМОЖУ", у неё есть минимальный платёж - то, что нужно обязательно оплатить чтобы не получить штраф, пеню, повышенные проценты по кредиту. Минимальный платёж - 0, потому что карантин (и он постоянно показывается как уже оплаченный). Есть льготный период - траты сделанные в течении 30 дней нужно выплатить в течении следующих 30 дней. Оплата по льготному периоду в приложении и интернет-банке на сайте показывалась правильная, но ближе к платёжной дате она обнулилась, как будто я всё выплатил, но кредитку я не пополнял. Есть общая задолженность, она всегда показывается правильно, сколько потратил, столько там и есть. Все траты у меня были только в рассрочку "Сплачуйте Частинами", возможно кредитные каникулы сдвинули эти платежи, нашёл такую информацию https://www.pumb.ua/credit-holidays-cc. Ещё мне кредитный лимит повышали, возможно и это как-то повлияло. Собственно вопрос, почему обнулилась оплата по льготному периоду?
И зачем так зашифровано отвечать? Так и написали бы, что вам что-то не понятно. Есть кредитка "всеМОЖУ", у неё есть минимальный платёж - то, что нужно обязательно оплатить чтобы не получить штраф, пеню, повышенные проценты по кредиту. Минимальный платёж - 0, потому что карантин (и он постоянно показывается как уже оплаченный). Есть льготный период - траты сделанные в течении 30 дней нужно выплатить в течении следующих 30 дней. Оплата по льготному периоду в приложении и интернет-банке на сайте показывалась правильная, но ближе к платёжной дате она обнулилась, как будто я всё выплатил, но кредитку я не пополнял. Есть общая задолженность, она всегда показывается правильно, сколько потратил, столько там и есть. Все траты у меня были только в рассрочку "Сплачуйте Частинами", возможно кредитные каникулы сдвинули эти платежи, нашёл такую информацию https://www.pumb.ua/credit-holidays-cc. Ещё мне кредитный лимит повышали, возможно и это как-то повлияло. Собственно вопрос, почему обнулилась оплата по льготному периоду?
возможно из-за повышения кредитного лимита, когда-то давно в Привате у меня подробное было