С нынешними процентами лучше 3х литровая банка под грушей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:57
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:41
Re: ПУМБ
Подскажите, есть ли в ПУМБ или возможно раньше были какие-нибудь акции, по которым списывается платёж по льготному периоду (не минимальный платёж, а именно вся задолженность по льготному периоду)? Пару раз замечал, что у меня эта задолженность пропадала. Общая задолженность при этом не менялась.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:50
Кто на чем стоял?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:23
И зачем так зашифровано отвечать? Так и написали бы, что вам что-то не понятно.
Есть кредитка "всеМОЖУ", у неё есть минимальный платёж - то, что нужно обязательно оплатить чтобы не получить штраф, пеню, повышенные проценты по кредиту. Минимальный платёж - 0, потому что карантин (и он постоянно показывается как уже оплаченный).
Есть льготный период - траты сделанные в течении 30 дней нужно выплатить в течении следующих 30 дней. Оплата по льготному периоду в приложении и интернет-банке на сайте показывалась правильная, но ближе к платёжной дате она обнулилась, как будто я всё выплатил, но кредитку я не пополнял.
Есть общая задолженность, она всегда показывается правильно, сколько потратил, столько там и есть.
Все траты у меня были только в рассрочку "Сплачуйте Частинами", возможно кредитные каникулы сдвинули эти платежи, нашёл такую информацию
Собственно вопрос, почему обнулилась оплата по льготному периоду?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:15
Re: ПУМБ
ShOV Учитывая, что ни минимальный, ни грейсовый платеж в связи с карантином никто не отменял, то все это больше похоже на чью-то ошибку.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:07
возможно из-за повышения кредитного лимита, когда-то давно в Привате у меня подобное было
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Додано: Суб 11 лип, 2020 11:50
а как "вильный" пополнить налом в субботу, воскресенье?
через терминал всего на 5 тыс? и усё?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:59
Ищите кеш-ины, кадато у Киёве было штук 5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:08
а может пробывал уже кто раз десять по 5К впихнуть
ну или хотябы 2 ... 3 раза - проходит?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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