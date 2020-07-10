С нынешними процентами лучше 3х литровая банка под грушей.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:57
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:41
Re: ПУМБ
Подскажите, есть ли в ПУМБ или возможно раньше были какие-нибудь акции, по которым списывается платёж по льготному периоду (не минимальный платёж, а именно вся задолженность по льготному периоду)? Пару раз замечал, что у меня эта задолженность пропадала. Общая задолженность при этом не менялась.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:50
Кто на чем стоял?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:23
И зачем так зашифровано отвечать? Так и написали бы, что вам что-то не понятно.
Есть кредитка "всеМОЖУ", у неё есть минимальный платёж - то, что нужно обязательно оплатить чтобы не получить штраф, пеню, повышенные проценты по кредиту. Минимальный платёж - 0, потому что карантин (и он постоянно показывается как уже оплаченный).
Есть льготный период - траты сделанные в течении 30 дней нужно выплатить в течении следующих 30 дней. Оплата по льготному периоду в приложении и интернет-банке на сайте показывалась правильная, но ближе к платёжной дате она обнулилась, как будто я всё выплатил, но кредитку я не пополнял.
Есть общая задолженность, она всегда показывается правильно, сколько потратил, столько там и есть.
Все траты у меня были только в рассрочку "Сплачуйте Частинами", возможно кредитные каникулы сдвинули эти платежи, нашёл такую информацию
Собственно вопрос, почему обнулилась оплата по льготному периоду?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:15
Re: ПУМБ
ShOV Учитывая, что ни минимальный, ни грейсовый платеж в связи с карантином никто не отменял, то все это больше похоже на чью-то ошибку.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:07
возможно из-за повышения кредитного лимита, когда-то давно в Привате у меня подобное было
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Додано: Суб 11 лип, 2020 11:50
а как "вильный" пополнить налом в субботу, воскресенье?
через терминал всего на 5 тыс? и усё?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 11 лип, 2020 11:59
Ищите кеш-ины, кадато у Киёве было штук 5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:08
а может пробывал уже кто раз десять по 5К впихнуть
ну или хотябы 2 ... 3 раза - проходит?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:29
Начебто кілька разів вдавалося, але то було давненько вже, певно тоді обмеження могли бути інші. Наразі я би пхав у Моньку, а вже з неї сюди...
У Моньку доречі можна й через мульти-ТСО Привата, котрі багатенько купюр жеруть одразу, їх через КЦ можна знайти навіть за можливістю брати тисячні купюри. Спробуйте!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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