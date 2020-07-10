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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2519252025212522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:12

  kreuz написав:
  uaprofi написав:а может пробывал уже кто раз десять по 5К впихнуть
ну или хотябы 2 ... 3 раза - проходит?

Начебто кілька разів вдавалося, але то було давненько вже, певно тоді обмеження могли бути інші. Наразі я би пхав у Моньку, а вже з неї сюди...

У Моньку доречі можна й через мульти-ТСО Привата, котрі багатенько купюр жеруть одразу, їх через КЦ можна знайти навіть за можливістю брати тисячні купюри. Спробуйте!

Для чого на Моньку через ТСО Привата? Можно на уні привата, а вже з неї швидко та безкоштовно на ПУМБ.
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карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 337 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:18

velvet каким образом?
Bosstone
 
Повідомлень: 1539
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Подякував: 610 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:26

  Bosstone написав:velvet каким образом?

набираете в платежах в приват 24 слово ПУМБ, выбираете далее пополнение карты/счёта , вводите номер карты ПУМБа и отправляете
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 337 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:28

  Bosstone написав:velvet каким образом?

Приват24-Платежи-вбиваете в поиск пумб-перевод на карту пумб-готово:)
antey718
 
Повідомлень: 505
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:54

  antey718 написав:
  Bosstone написав:velvet каким образом?

Приват24-Платежи-вбиваете в поиск пумб-перевод на карту пумб-готово:)

а Вы пробывали так?
раньше по такой дорожке оно приходило на следующий банковский день
(т.е. по идее если сделать сейчас то прийдёт только в понедельник)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлень: 4104
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:08

  uaprofi написав:
  antey718 написав:
  Bosstone написав:velvet каким образом?

Приват24-Платежи-вбиваете в поиск пумб-перевод на карту пумб-готово:)

а Вы пробывали так?
раньше по такой дорожке оно приходило на следующий банковский день
(т.е. по идее если сделать сейчас то прийдёт только в понедельник)

уже давно мгновенно зачисляется
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:30

поистине немного дрочиловом позанимался
а оно оказывается как )
а люди ещё на приват жалуются...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4104
З нами з: 21.04.11
Подякував: 591 раз.
Подякували: 399 раз.
 
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  #<1 ... 2519252025212522
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