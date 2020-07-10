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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:12
kreuz написав: uaprofi написав:
а может пробывал уже кто раз десять по 5К впихнуть
ну или хотябы 2 ... 3 раза - проходит?
Начебто кілька разів вдавалося, але то було давненько вже, певно тоді обмеження могли бути інші. Наразі я би пхав у Моньку, а вже з неї сюди...
У Моньку доречі можна й через мульти-ТСО Привата, котрі багатенько купюр жеруть одразу, їх через КЦ можна знайти навіть за можливістю брати тисячні купюри. Спробуйте!
Для чого на Моньку через ТСО Привата? Можно на уні привата, а вже з неї швидко та безкоштовно на ПУМБ.
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velvet
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:18
velvet каким образом?
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Bosstone
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:26
Bosstone написав:velvet
каким образом?
набираете в платежах в приват 24 слово ПУМБ, выбираете далее пополнение карты/счёта , вводите номер карты ПУМБа и отправляете
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velvet
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:28
Bosstone написав:velvet
каким образом?
Приват24-Платежи-вбиваете в поиск пумб-перевод на карту пумб-готово:)
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antey718
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:54
antey718 написав: Bosstone написав:velvet
каким образом?
Приват24-Платежи-вбиваете в поиск пумб-перевод на карту пумб-готово:)
а Вы пробывали так?
раньше по такой дорожке оно приходило на следующий банковский день
(т.е. по идее если сделать сейчас то прийдёт только в понедельник)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 11 лип, 2020 17:08
uaprofi написав: antey718 написав: Bosstone написав:velvet
каким образом?
Приват24-Платежи-вбиваете в поиск пумб-перевод на карту пумб-готово:)
а Вы пробывали так?
раньше по такой дорожке оно приходило на следующий банковский день
(т.е. по идее если сделать сейчас то прийдёт только в понедельник)
уже давно мгновенно зачисляется
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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velvet
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Додано: Суб 11 лип, 2020 17:30
поистине немного дрочиловом позанимался
а оно оказывается как )
а люди ещё на приват жалуются...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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- З нами з: 21.04.11
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