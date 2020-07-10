ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:25
ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:33
Re: ПУМБ
Уважаемые. Лучше бы в личке это "обсудили" нуждающимся и здесь не афишировали.
И так ничего путного в банках не остается. Скоро на торбы перейдем.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:55
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