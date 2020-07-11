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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:25

  uaprofi написав:поистине немного дрочиловом позанимался
а оно оказывается как )
а люди ещё на приват жалуются...

ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:33

Re: ПУМБ

Уважаемые. Лучше бы в личке это "обсудили" нуждающимся и здесь не афишировали.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 11 лип, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:55

  velvet написав:банкет

Я что-то путаю или раньше читал, что это стоило 1 гривну?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:09

Vorlon типа того , типа 1 грн .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:25

  Vorlon написав:
  velvet написав:банкет

Я что-то путаю или раньше читал, что это стоило 1 гривну?

Раньше стоило 1 грн. и деньги зачислялись на карту ПУМБа на следующий день, после обеда.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:35

  uaprofi написав:можно черз зелёную тумбу кстати нал внасить и на прямую на ВСЁКАРТУ минуя универсальную
10К пропускает (т.е. там скорей всего нет ограничений как с коко или отп)
теперь новый слоган в привате - тропинка коммуниста (красная тропа)
никому не верю
sens
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