ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:25
ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:33
Re: ПУМБ
Уважаемые. Лучше бы в личке это "обсудили" нуждающимся и здесь не афишировали.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 11 лип, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:55
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:09
Vorlon типа того , типа 1 грн .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:25
Раньше стоило 1 грн. и деньги зачислялись на карту ПУМБа на следующий день, после обеда.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Суб 11 лип, 2020 23:35
теперь новый слоган в привате - тропинка коммуниста (красная тропа)
никому не верю
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