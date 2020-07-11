И зачем так зашифровано отвечать? Так и написали бы, что вам что-то не понятно. Есть кредитка "всеМОЖУ", у неё есть минимальный платёж - то, что нужно обязательно оплатить чтобы не получить штраф, пеню, повышенные проценты по кредиту. Минимальный платёж - 0, потому что карантин (и он постоянно показывается как уже оплаченный). Есть льготный период - траты сделанные в течении 30 дней нужно выплатить в течении следующих 30 дней. Оплата по льготному периоду в приложении и интернет-банке на сайте показывалась правильная, но ближе к платёжной дате она обнулилась, как будто я всё выплатил, но кредитку я не пополнял. Есть общая задолженность, она всегда показывается правильно, сколько потратил, столько там и есть. Все траты у меня были только в рассрочку "Сплачуйте Частинами", возможно кредитные каникулы сдвинули эти платежи, нашёл такую информацию https://www.pumb.ua/credit-holidays-cc. Ещё мне кредитный лимит повышали, возможно и это как-то повлияло. Собственно вопрос, почему обнулилась оплата по льготному периоду?
Це все наслідки "Оплати частинами". Більш правильно буде сказати, що це реалізація цієї послуги так зроблена у ПУМБ, що вона списується спочатку повністю, а потім при активації 2/3 її повертаються на карту, а отже гасяться необхідні суми
Приват24-Платежи-вбиваете в поиск пумб-перевод на карту пумб-готово:)
а Вы пробывали так? раньше по такой дорожке оно приходило на следующий банковский день (т.е. по идее если сделать сейчас то прийдёт только в понедельник)
От і я так думав, гадав що ще й за 1 грн. А воно он як! Для того тутечки й збираємося )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):