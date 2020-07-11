ShOV написав:

Stringer написав: Кто на чем стоял? Кто на чем стоял?

И зачем так зашифровано отвечать? Так и написали бы, что вам что-то не понятно.Есть кредитка "всеМОЖУ", у неё есть минимальный платёж - то, что нужно обязательно оплатить чтобы не получить штраф, пеню, повышенные проценты по кредиту. Минимальный платёж - 0, потому что карантин (и он постоянно показывается как уже оплаченный).Есть льготный период - траты сделанные в течении 30 дней нужно выплатить в течении следующих 30 дней. Оплата по льготному периоду в приложении и интернет-банке на сайте показывалась правильная, но ближе к платёжной дате она обнулилась, как будто я всё выплатил, но кредитку я не пополнял.Есть общая задолженность, она всегда показывается правильно, сколько потратил, столько там и есть.Все траты у меня были только в рассрочку "Сплачуйте Частинами", возможно кредитные каникулы сдвинули эти платежи, нашёл такую информацию. Ещё мне кредитный лимит повышали, возможно и это как-то повлияло.Собственно вопрос, почему обнулилась оплата по льготному периоду?