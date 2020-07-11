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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2521252225232524 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 797 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 88 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 115 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 212 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 189 Всього голосів : 797 Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24 velvet написав: uaprofi написав: поистине немного дрочиловом позанимался

а оно оказывается как )

а люди ещё на приват жалуются... поистине немного дрочиловом позанималсяа оно оказывается как )а люди ещё на приват жалуются...

ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает

В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас? В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас? Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2512 З нами з: 10.12.07 Подякував: 139 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 12:09 kreuz написав: velvet написав: uaprofi написав: поистине немного дрочиловом позанимался

а оно оказывается как )

а люди ещё на приват жалуются... поистине немного дрочиловом позанималсяа оно оказывается как )а люди ещё на приват жалуются...

ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает

В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас? В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?

Немає, а тисячі вже багато ТСО приймає Немає, а тисячі вже багато ТСО приймає Получи вознаграждение за оформление карт:

карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq velvet Повідомлень: 2812 З нами з: 06.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2521252225232524 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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