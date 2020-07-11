В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24
В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:09
Немає, а тисячі вже багато ТСО приймає
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:26
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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