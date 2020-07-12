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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24

  velvet написав:
  uaprofi написав:поистине немного дрочиловом позанимался
а оно оказывается как )
а люди ещё на приват жалуются...

ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает

В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:09

  kreuz написав:
  velvet написав:
  uaprofi написав:поистине немного дрочиловом позанимался
а оно оказывается как )
а люди ещё на приват жалуются...

ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает

В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?

Немає, а тисячі вже багато ТСО приймає
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:06

Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:26

  novichok написав:Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?

до 30 числа місяця.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:16

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?

до 30 числа місяця.

А если 30 будет выходной?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:46

Не знаю...гашу в пятницю до.
Але вроді можна тягнути і в вихідний...не пробував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:42

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?

до 30 числа місяця.

А если 30 будет выходной?


Тогда всё сливай воду.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:30

  novichok написав:Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?

30 числа можно через приложение или веб-версию гаситься до 18.00. И не зависит рабочий 30 числа или выходной.
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