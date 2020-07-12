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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24
velvet написав: uaprofi написав:
поистине немного дрочиловом позанимался
а оно оказывается как )
а люди ещё на приват жалуются...
ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает
В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:09
kreuz написав: velvet написав: uaprofi написав:
поистине немного дрочиловом позанимался
а оно оказывается как )
а люди ещё на приват жалуются...
ну это заслуга не Привата, а ПУМБа, который этот банкет оплачивает
В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?
Немає, а тисячі вже багато ТСО приймає
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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Додано: Нед 12 лип, 2020 13:06
Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?
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novichok
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Додано: Нед 12 лип, 2020 13:26
novichok написав:
Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?
до 30 числа місяця.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:16
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?
до 30 числа місяця.
А если 30 будет выходной?
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novichok
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Додано: Нед 12 лип, 2020 16:46
Не знаю...гашу в пятницю до.
Але вроді можна тягнути і в вихідний...не пробував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 12 лип, 2020 18:42
novichok написав: Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?
до 30 числа місяця.
А если 30 будет выходной?
Тогда всё сливай воду.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 00:30
novichok написав:
Напомните, кредитка гаситься 25 или в последний день месяца?
30 числа можно через приложение или веб-версию гаситься до 18.00. И не зависит рабочий 30 числа или выходной.
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