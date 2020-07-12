В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24
В нас на Епіцентрі ТСО тисячі приймає, а ось пачкою мені ще не траплялося пхати... Є десь такі в нас?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:09
Немає, а тисячі вже багато ТСО приймає
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:26
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:16
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:46
Не знаю...гашу в пятницю до.
Але вроді можна тягнути і в вихідний...не пробував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:42
Додано: Пон 13 лип, 2020 00:30
Додано: Пон 13 лип, 2020 06:25
Re: ПУМБ
Какие-то непонятки с приватом: ввожу ПУМБ счет, которій с приложения высвечивается - не найдено. Пытаюсь номер карты прописать - при этом с приложения пумбы номер карт и не показывает, и даже скопировать не дает.
Достал карту с тумбы, ввел номер - приват мое фио получателя пишет, но счет явно не совпадает с тем, что показывает пумб и начинается не с UA23, а с UA73...
Я правильно помню, что ПУМБ задолженность (и овердрафт) считает на конец дня, то есть я уже сейчас могу средства перекидівать через приложение, а если Привать до уонца дня их переведет - то я ни на копеечку не попаду?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:23
Приват може показувати номер транзитника з якого потiм розподiляються кошти по номеру картки
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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