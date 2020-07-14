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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:29
Форумчане, никто не сталкивался:
Закрыл кредитку пумба(soloМандры) но как водится в течении 45 дней счет остается открытым и этот срок не прошел - сегодня пришло смс что деньги за годовую абонку будут списаны по планы, стоит идти ругаться в отделение? или же поскольку счет закрыт то абонка не спишется и глюк в смс?
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gonzo
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Додано: Вів 14 лип, 2020 01:37
Телефонували з 0442250175. Представилися фін.консультатном ПУМБ. Але я не міг розмовляти. Сказав, щоб за 10 хвилин зателефонували, пройшла доба і тиша. Хто з власного досвіду знає, що пропонують?
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anikola13
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Додано: Вів 14 лип, 2020 08:53
anikola13 Мне кредитку "Все можу" без страховки предложили. Ждите, в течении трёх дней опять перезвонят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 14 лип, 2020 18:30
Прислали такое сообщение:
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Далее есть ссылка на какого-то вайбер-бота.
v.pumb.ua/bcmzpn
Попробовал сам по ней перейти - предложило "всеможу". Наверно потому, что уже есть "всекарта"
Берите, кому надо, 100грн "нашарика" (хз, чистыми или грязными)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 14 лип, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:03
Фантом написав:anikola13
Мне кредитку "Все можу" без страховки предложили. Ждите, в течении трёх дней опять перезвонят.
рекомендую до 24 июля совершить покупку (и)
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:53
Вкладчик1234 написав:
Берите, кому надо, 100грн "нашарика" (хз, чистыми или грязными)
Нашел ссылку в подписи, но ее не видно в мобильной версии форума
Востаннє редагувалось Bosstone
в Вів 14 лип, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Bosstone
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:53
Bosstone написав: Вкладчик1234 написав:
Берите, кому надо, 100грн "нашарика" (хз, чистыми или грязными)
Ссылку не видно в мобильной версии форума
v.pumb.ua/bcmzpn
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Вкладчик1234
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- Повідомлень: 11952
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- Подякували: 3165 раз.
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