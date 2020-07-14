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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:29

Re: ПУМБ

Форумчане, никто не сталкивался:
Закрыл кредитку пумба(soloМандры) но как водится в течении 45 дней счет остается открытым и этот срок не прошел - сегодня пришло смс что деньги за годовую абонку будут списаны по планы, стоит идти ругаться в отделение? или же поскольку счет закрыт то абонка не спишется и глюк в смс?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 01:37

Телефонували з 0442250175. Представилися фін.консультатном ПУМБ. Але я не міг розмовляти. Сказав, щоб за 10 хвилин зателефонували, пройшла доба і тиша. Хто з власного досвіду знає, що пропонують?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:53

anikola13 Мне кредитку "Все можу" без страховки предложили. Ждите, в течении трёх дней опять перезвонят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:30

Прислали такое сообщение:

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Далее есть ссылка на какого-то вайбер-бота.

v.pumb.ua/bcmzpn

Попробовал сам по ней перейти - предложило "всеможу". Наверно потому, что уже есть "всекарта"

Берите, кому надо, 100грн "нашарика" (хз, чистыми или грязными)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 14 лип, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:03

  Фантом написав:anikola13 Мне кредитку "Все можу" без страховки предложили. Ждите, в течении трёх дней опять перезвонят.
рекомендую до 24 июля совершить покупку (и)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:53

  Вкладчик1234 написав:Берите, кому надо, 100грн "нашарика" (хз, чистыми или грязными)

Нашел ссылку в подписи, но ее не видно в мобильной версии форума
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 14 лип, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:53

  Bosstone написав:
  Вкладчик1234 написав:Берите, кому надо, 100грн "нашарика" (хз, чистыми или грязными)

Ссылку не видно в мобильной версии форума


v.pumb.ua/bcmzpn
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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