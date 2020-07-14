Дальше просит телефон. Появляется кнопка "поделиться телефоном", или "предоставить телефон".
Нажимаете, и потом звонит человек
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:36
Дальше просит телефон. Появляется кнопка "поделиться телефоном", или "предоставить телефон".
Нажимаете, и потом звонит человек
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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