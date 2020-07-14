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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:36

  ukrprom2014 написав:Бот спрашивает телефон и и дальше ничего.

Дальше просит телефон. Появляется кнопка "поделиться телефоном", или "предоставить телефон".
Нажимаете, и потом звонит человек
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:28

  anikola13 написав:Телефонували з 0442250175. Представилися фін.консультатном ПУМБ. Але я не міг розмовляти. Сказав, щоб за 10 хвилин зателефонували, пройшла доба і тиша. Хто з власного досвіду знає, що пропонують?

1. Кредитку и личное предложение по сумме
2. Кредит наличными и аналогично
3. Пользоваться приложением
4. Сделать в приложении любую операцию, а то они не видят движняка.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:05

Re: ПУМБ

Напомните плиз перевод с карты Пумб на карту другого банка Украины - нет комиссии со стороны пумба?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:09

  Andey написав:Напомните плиз перевод с карты Пумб на карту другого банка Украины - нет комиссии со стороны пумба?

Через ПУМБ онлайн с всекарты.
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