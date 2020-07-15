Дальше просит телефон. Появляется кнопка "поделиться телефоном", или "предоставить телефон".
Нажимаете, и потом звонит человек
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:36
Дальше просит телефон. Появляется кнопка "поделиться телефоном", или "предоставить телефон".
Нажимаете, и потом звонит человек
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:28
1. Кредитку и личное предложение по сумме
2. Кредит наличными и аналогично
3. Пользоваться приложением
4. Сделать в приложении любую операцию, а то они не видят движняка.
...
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:05
Re: ПУМБ
Напомните плиз перевод с карты Пумб на карту другого банка Украины - нет комиссии со стороны пумба?
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:09
Через ПУМБ онлайн с всекарты.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:39
Подскажите пожалуйста: если оформить гривневую "всёкарта" можно ли ещё к ней оформить валютную "всёкарту"? Это тоже бесплатно? Тарифы смотрел на сайте-по гривневой понятно, по валютной как-то не до конца. А если валюта британский фунт?
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:50
1,2 - Да.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 16 лип, 2020 03:04
Re: ПУМБ
Для фунтів та рублів є незнижуваний залишок п.2.4.9
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:25
Светит "-", но когда будет закрываться чсет - все обнулится, беспокоиться не нужно.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:48
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|