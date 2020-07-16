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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:54

Коллеги, по рефералке, появилось уточнение - трата должна быть от 100грн.
Дали ссылку, которая не актуальна по срокам, но всё остальное сказали "актуально", там и файлик есть с более подробным описанием:

https://about.pumb.ua/presscenter/promo/item/5722-privedtj-druga-do-pumb-ta-otrimajte-vinagorodu-po
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:33

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, по рефералке, появилось уточнение - трата должна быть от 100грн.
Дали ссылку, которая не актуальна по срокам, но всё остальное сказали "актуально", там и файлик есть с более подробным описанием:

https://about.pumb.ua/presscenter/promo/item/5722-privedtj-druga-do-pumb-ta-otrimajte-vinagorodu-po

Всеможу без лимита не дают. А если закрыть всекарту и открыть по ссылке заново, прокатит?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:03

Bosstone, счёт точно должен быть закрыт.
Думаю, что нужно выждать 45 дней до стандартного "обнуления".
Впринципе, можно попробовать и без выжидания, но результат непредсказуем
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11975
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6992 раз.
Подякували: 3166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:08

  Bosstone написав:Всеможу без лимита не дают.

Чем вас привлекла эта карта?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:10

Vorlon Тем, что это кредитка с грейсом и рассрочкой
Bosstone
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 21.04.10
Подякував: 612 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:13

Bosstone
Есть достаточно более интересных карт с такими же параметрами. А эта мало кому нужна...
Vorlon
 
Повідомлень: 8555
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Подякував: 420 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:18

  Bosstone написав:Vorlon Тем, что это кредитка с грейсом и рассрочкой

Возьмите лучше Максимум от Альфы - там и грейс, и рассрочка (на все оплаты, а не только у партнеров), и кешбек.

Вот что в ПУМБ хорошо поставлено - так это "работа с возражениями".
При звонках с предложениями кредитки на любой ваш ответ уже есть заготовленный аргумент. Работают убедительно. Но поскольку сам знаком с этой техникой - меня не убедили.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:43

ramaz
Их аргументы перестают работать когда говоришь, что есть куча других кредиток с более лучшими условиями :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 8555
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Подякував: 420 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:48

  Vorlon написав:ramaz
Их аргументы перестают работать когда говоришь, что есть куча других кредиток с более лучшими условиями :lol:

именно... они стандартно отвечают что вместо кучи можно одну супер-пупер... но их одна не может заменить все другие - поэтому на этом ответе разговор и заканчивается
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
Повідомлень: 445
З нами з: 12.07.17
Подякував: 68 раз.
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  #<1 ... 2524252525262527
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