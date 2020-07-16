Дали ссылку, которая не актуальна по срокам, но всё остальное сказали "актуально", там и файлик есть с более подробным описанием:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:54
Коллеги, по рефералке, появилось уточнение - трата должна быть от 100грн.
Дали ссылку, которая не актуальна по срокам, но всё остальное сказали "актуально", там и файлик есть с более подробным описанием:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:33
Всеможу без лимита не дают. А если закрыть всекарту и открыть по ссылке заново, прокатит?
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:03
Bosstone, счёт точно должен быть закрыт.
Думаю, что нужно выждать 45 дней до стандартного "обнуления".
Впринципе, можно попробовать и без выжидания, но результат непредсказуем
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:08
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:13
Bosstone
Есть достаточно более интересных карт с такими же параметрами. А эта мало кому нужна...
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:18
Возьмите лучше Максимум от Альфы - там и грейс, и рассрочка (на все оплаты, а не только у партнеров), и кешбек.
Вот что в ПУМБ хорошо поставлено - так это "работа с возражениями".
При звонках с предложениями кредитки на любой ваш ответ уже есть заготовленный аргумент. Работают убедительно. Но поскольку сам знаком с этой техникой - меня не убедили.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:43
ramaz
Их аргументы перестают работать когда говоришь, что есть куча других кредиток с более лучшими условиями
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:48
именно... они стандартно отвечают что вместо кучи можно одну супер-пупер... но их одна не может заменить все другие - поэтому на этом ответе разговор и заканчивается
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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