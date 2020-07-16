Додано: Чет 16 лип, 2020 21:03

Bosstone, счёт точно должен быть закрыт.

Думаю, что нужно выждать 45 дней до стандартного "обнуления".

Впринципе, можно попробовать и без выжидания, но результат непредсказуем

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте