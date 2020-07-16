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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2525252625272528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:52

Re: ПУМБ

  Bosstone написав:и рассрочкой

Без прОцента на 3 місяці.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:46

  Vorlon написав:Есть достаточно более интересных карт с такими же параметрами. А эта мало кому нужна...

Любая кредитка - потенциальная возможность дохода.
Другое дело - насколько просто реализовать этот потенциал.
mustbe
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  #<1 ... 2525252625272528
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