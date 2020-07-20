Без прОцента на 3 місяці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:52
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:46
Любая кредитка - потенциальная возможность дохода.
Другое дело - насколько просто реализовать этот потенциал.
Додано: Нед 19 лип, 2020 23:48
Re: ПУМБ
чё то там понажимал , уже все сыпется в вайбер. никто не звонит .
погодили 2600 грн кредиту наличными ( программа СОТКА БАКСОВ КАЖДОМУ НА МРИЮ) .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:48
Re: ПУМБ
Кстати, есть ли сейчас ограничения на покупку валюты в Пумбе? хочу 12К взять (хеджирование рисков)
Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:12
В апликухе есть, щас купить мона по 27,75
Курсы онлайн-обмена в др. банках см. здеся:
Благодари здеся: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:12
Andey 2,5 млн гривен в день
Онлайн обмен в мобильном приложении, но курс невыгодный. 27.55/27.75
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