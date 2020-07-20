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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2525252625272528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:52

Re: ПУМБ

  Bosstone написав:и рассрочкой

Без прОцента на 3 місяці.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:46

  Vorlon написав:Есть достаточно более интересных карт с такими же параметрами. А эта мало кому нужна...

Любая кредитка - потенциальная возможность дохода.
Другое дело - насколько просто реализовать этот потенциал.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:48

Re: ПУМБ

  ramaz написав:Вот что в ПУМБ хорошо поставлено - так это "работа с возражениями".
При звонках с предложениями кредитки на любой ваш ответ уже есть заготовленный аргумент.


чё то там понажимал , уже все сыпется в вайбер. никто не звонит .
погодили 2600 грн кредиту наличными ( программа СОТКА БАКСОВ КАЖДОМУ НА МРИЮ) .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:48

Re: ПУМБ

Кстати, есть ли сейчас ограничения на покупку валюты в Пумбе? хочу 12К взять (хеджирование рисков)

Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:12

  Andey написав:Кстати, есть ли сейчас ограничения на покупку валюты в Пумбе? хочу 12К взять (хеджирование рисков)

Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?

В апликухе есть, щас купить мона по 27,75
Курсы онлайн-обмена в др. банках см. здеся: https://mustbe.ml/kurs/
Благодари здеся: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:12

Andey 2,5 млн гривен в день
Онлайн обмен в мобильном приложении, но курс невыгодный. 27.55/27.75
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:25

Re: ПУМБ

  Andey написав:Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?

А посмотреть в приложении на телефоне?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:30

  clientage написав:
  Andey написав:Кстати, есть ли сейчас ограничения на покупку валюты в Пумбе? хочу 12К взять (хеджирование рисков)

Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?

В апликухе есть, щас купить мона по 27,75
Курсы онлайн-обмена в др. банках см. здеся: https://mustbe.ml/kurs/
Благодари здеся: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Там Пумбы нет. :wink:
п.с. Он курсы "прячет".
viewtopic.php?p=5015194#p5015194
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