ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:52
Bosstone написав:
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:46
Vorlon написав:
Есть достаточно более интересных карт с такими же параметрами. А эта мало кому нужна...
Любая кредитка - потенциальная возможность дохода.
Другое дело - насколько просто реализовать этот потенциал.
mustbe
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Додано: Нед 19 лип, 2020 23:48
ramaz написав:
Вот что в ПУМБ хорошо поставлено - так это "работа с возражениями".
При звонках с предложениями кредитки на любой ваш ответ уже есть заготовленный аргумент.
чё то там понажимал , уже все сыпется в вайбер. никто не звонит .
погодили 2600 грн кредиту наличными ( программа СОТКА БАКСОВ КАЖДОМУ НА МРИЮ) .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Пон 20 лип, 2020 19:48
Кстати, есть ли сейчас ограничения на покупку валюты в Пумбе? хочу 12К взять (хеджирование рисков)
Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?
Andey
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Додано: Пон 20 лип, 2020 20:12
Andey написав:
Кстати, есть ли сейчас ограничения на покупку валюты в Пумбе? хочу 12К взять (хеджирование рисков)
Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?
В апликухе есть, щас купить мона по 27,75
Курсы онлайн-обмена в др. банках см. здеся:
https://mustbe.ml/kurs/
Благодари здеся:
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 20 лип, 2020 20:12
Andey 2,5 млн гривен в день Онлайн обмен в мобильном приложении, но курс невыгодный. 27.55/27.75
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:25
Andey написав:
Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?
А посмотреть в приложении на телефоне?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:30
clientage написав: Andey написав:
Кстати, есть ли сейчас ограничения на покупку валюты в Пумбе? хочу 12К взять (хеджирование рисков)
Есть ли в приложении Пумбы онлайн обмен валют?
В апликухе есть, щас купить мона по 27,75
Курсы онлайн-обмена в др. банках см. здеся:
https://mustbe.ml/kurs/
Благодари здеся:
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Там Пумбы нет.
п.с. Он курсы "прячет".
viewtopic.php?p=5015194#p5015194
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