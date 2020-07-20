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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:06
Re: ПУМБ
Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25
Це традиційна поведінка "втюхівачів" різного лайна. Йому треба щоб ви на щось погодились - і більше його нічого не цікавить. Такі вони - "ринкові взаємини"
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