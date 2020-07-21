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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2526252725282529 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 797 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 88 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 115 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 212 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 189 Всього голосів : 797 Додано: Вів 21 лип, 2020 18:06 Re: ПУМБ Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком? pib Повідомлень: 421 З нами з: 16.06.09 Подякував: 80 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25 pib написав: Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком? Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?

Це традиційна поведінка "втюхівачів" різного лайна. Йому треба щоб ви на щось погодились - і більше його нічого не цікавить. Такі вони - "ринкові взаємини" Це традиційна поведінка "втюхівачів" різного лайна. Йому треба щоб ви на щось погодились - і більше його нічого не цікавить. Такі вони - "ринкові взаємини" 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 368 З нами з: 12.01.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 21:55 pib написав: Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком? Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?

Да нет, все так и есть.

После нескольких отказов, перезванивают с назойливім предложением о пополнении карты. На отзыв о сумме на "Свободном", не унимаются.

Видно банкстеры заочно настолько обнаглели, что решили иметь средства без "откатов" за пользование. Да нет, все так и есть.После нескольких отказов, перезванивают с назойливім предложением о пополнении карты. На отзыв о сумме на "Свободном", не унимаются.Видно банкстеры заочно настолько обнаглели, что решили иметь средства без "откатов" за пользование. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 9939 З нами з: 03.11.08 Подякував: 764 раз. Подякували: 2175 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2526252725282529 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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