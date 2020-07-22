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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:06

Re: ПУМБ

Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?
pib
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25

  pib написав:Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?

Це традиційна поведінка "втюхівачів" різного лайна. Йому треба щоб ви на щось погодились - і більше його нічого не цікавить. Такі вони - "ринкові взаємини" :cry:
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:55

  pib написав:Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?

Да нет, все так и есть.
После нескольких отказов, перезванивают с назойливім предложением о пополнении карты. На отзыв о сумме на "Свободном", не унимаются.
Видно банкстеры заочно настолько обнаглели, что решили иметь средства без "откатов" за пользование.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:30

  alfredhaos написав:Andey 2,5 млн гривен в день
Онлайн обмен в мобильном приложении, но курс невыгодный. 27.55/27.75

купил по 27.75 тогда, не жалею пока :D
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:06

Re: ПУМБ

Частенько на прием неплохой курс.
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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