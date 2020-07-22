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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:06
Re: ПУМБ
Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25
Це традиційна поведінка "втюхівачів" різного лайна. Йому треба щоб ви на щось погодились - і більше його нічого не цікавить. Такі вони - "ринкові взаємини"
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:55
Да нет, все так и есть.
После нескольких отказов, перезванивают с назойливім предложением о пополнении карты. На отзыв о сумме на "Свободном", не унимаются.
Видно банкстеры заочно настолько обнаглели, что решили иметь средства без "откатов" за пользование.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 20:30
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:06
Re: ПУМБ
Частенько на прием неплохой курс.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:27
Re: ПУМБ
091-961-5447. Шахрай. Представляється від імені ПУМБ.
Через деякий час потролив його сам - він зник з мережі). Службу безпеки ПУМБа повідомив.
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