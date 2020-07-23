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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:06
Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?
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pib
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Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25
pib написав:
Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?
Це традиційна поведінка "втюхівачів" різного лайна. Йому треба щоб ви на щось погодились - і більше його нічого не цікавить. Такі вони - "ринкові взаємини"
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:55
pib написав:
Сегодня был звонок в 17.50 с телефона 044-496 88 52. Менеджер Борис (фамилию назвать отказался)навязчиво и безцеремонно пытался втюхать кредитку. Все попытки отвязаться от него были безуспешными. Даже, когда положили трубку, он перезванивал и не обращал внимание на просьбы не беспокоить. Цеплялся к словам и вел себя крайне навязчиво. Это такая политика ПУМБа? Или это был звонок афериста, прикрывающегося банком?
Да нет, все так и есть.
После нескольких отказов, перезванивают с назойливім предложением о пополнении карты. На отзыв о сумме на "Свободном", не унимаются.
Видно банкстеры заочно настолько обнаглели, что решили иметь средства без "откатов" за пользование.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 20:30
alfredhaos написав:Andey
2,5 млн гривен в день
Онлайн обмен в мобильном приложении, но курс невыгодный. 27.55/27.75
купил по 27.75 тогда, не жалею пока
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:06
Частенько на прием неплохой курс.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:27
091-961-5447. Шахрай. Представляється від імені ПУМБ.
Через деякий час потролив його сам - він зник з мережі). Службу безпеки ПУМБа повідомив.
Отримай бонус при оформленні карток:
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:40
jay2004 написав:
091-961-5447. Шахрай. Представляється від імені ПУМБ.
Через деякий час потролив його сам - він зник з мережі). Службу безпеки ПУМБа повідомив.
Опять хлопцы на зоне скучают.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:40
jay2004 написав:
091-961-5447. Шахрай. Представляється від імені ПУМБ.
Через деякий час потролив його сам - він зник з мережі). Службу безпеки ПУМБа повідомив.
А шо хотів вивідати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:42
Andey написав: alfredhaos написав:Andey
2,5 млн гривен в день
Онлайн обмен в мобильном приложении, но курс невыгодный. 27.55/27.75
купил по 27.75 тогда, не жалею пока
Вже сьогодні покупка нирнула під 27.75.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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