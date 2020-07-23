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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:38

  Lost написав:коллеги, закончилось несколько свободных, хочу выпихнуть из ПУМбы средства со ВсеКарты, напомните плиз какие тут лимиты (сумма 250к), сколько ПУМБа выпускает?!?

ps: деньги заказал, но особого желания топать в отделение нет, хочу макс. растолкать дистанционно, остальное забрать

Так це з карти на карту Ахметбаєм слід штовхати.
Краще готівку через касу...так би чинив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:44

  Lost написав:коллеги, закончилось несколько свободных, хочу выпихнуть из ПУМбы средства со ВсеКарты, напомните плиз какие тут лимиты (сумма 250к), сколько ПУМБа выпускает?!?

ps: деньги заказал, но особого желания топать в отделение нет, хочу макс. растолкать дистанционно, остальное забрать

За замовчанням по р2р 20 к на день. Дзвiнком нiби писали що пiднiмали до 75 чи може й бiльше
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:49

  Lost написав:коллеги, закончилось несколько свободных, хочу выпихнуть из ПУМбы средства со ВсеКарты, напомните плиз какие тут лимиты (сумма 250к), сколько ПУМБа выпускает?!?

ps: деньги заказал, но особого желания топать в отделение нет, хочу макс. растолкать дистанционно, остальное забрать

Через КЦ можете поднять лимит на переводы в пумб-онлайн до 100000 в день
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:54

Re: ПУМБ

  velvet написав:Через КЦ можете поднять лимит на переводы в пумб-онлайн до 100000 в день

Заявою в відділенні піднімається більше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34153
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
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  #<1 ... 2527252825292530
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