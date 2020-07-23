Так це з карти на карту Ахметбаєм слід штовхати.
Краще готівку через касу...так би чинив.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:38
Так це з карти на карту Ахметбаєм слід штовхати.
Краще готівку через касу...так би чинив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:44
За замовчанням по р2р 20 к на день. Дзвiнком нiби писали що пiднiмали до 75 чи може й бiльше
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:49
Через КЦ можете поднять лимит на переводы в пумб-онлайн до 100000 в день
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:54
Re: ПУМБ
Заявою в відділенні піднімається більше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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