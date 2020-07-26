Lost написав:коллеги, закончилось несколько свободных, хочу выпихнуть из ПУМбы средства со ВсеКарты, напомните плиз какие тут лимиты (сумма 250к), сколько ПУМБа выпускает?!?
ps: деньги заказал, но особого желания топать в отделение нет, хочу макс. растолкать дистанционно, остальное забрать
Так це з карти на карту Ахметбаєм слід штовхати. Краще готівку через касу...так би чинив.
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velvet написав:Через КЦ можете поднять лимит на переводы в пумб-онлайн до 100000 в день
Заявою в відділенні піднімається більше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
velvet написав:Через відділення до 300000 піднімають
Така заява має бути...заходимо в кризу...потрібно бути готовим виносити любим макаром.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Банк Рината Ахметова запросит рефинансирования Нацбанка почти на 14 млрд грн
Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.
Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.
Такое соотношение риск/доход нереально получить в классическом кредитовании. Им украинские банки практически не занимаются. По информации НБУ, гривневый кредитный портфель юрлиц в июне увеличился лишь на 0,1%, а за 6 месяцев 2020 года —сократился на 2,1% (до 431 млрд грн).
Наши банки либо вкладываются в ОВГЗ и депозитные сертификаты Нацбанка, либо выдают дорогостоящие кредиты населению. Кредитование бизнеса и экономики в целом давно не является их приоритетом, и никак не стимулируется Национальным банком и правительством.
При этом финучреждения регулярно обращаются за рефинансированием Нацбанка. Например, в минувшую пятницу, 24 июля, 4 украинских банка одолжили у НБУ на 90 дней 816 млн грн под 6% годовых.