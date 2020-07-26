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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2527252825292530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:38

  Lost написав:коллеги, закончилось несколько свободных, хочу выпихнуть из ПУМбы средства со ВсеКарты, напомните плиз какие тут лимиты (сумма 250к), сколько ПУМБа выпускает?!?

ps: деньги заказал, но особого желания топать в отделение нет, хочу макс. растолкать дистанционно, остальное забрать

Так це з карти на карту Ахметбаєм слід штовхати.
Краще готівку через касу...так би чинив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:44

  Lost написав:коллеги, закончилось несколько свободных, хочу выпихнуть из ПУМбы средства со ВсеКарты, напомните плиз какие тут лимиты (сумма 250к), сколько ПУМБа выпускает?!?

ps: деньги заказал, но особого желания топать в отделение нет, хочу макс. растолкать дистанционно, остальное забрать

За замовчанням по р2р 20 к на день. Дзвiнком нiби писали що пiднiмали до 75 чи може й бiльше
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:49

  Lost написав:коллеги, закончилось несколько свободных, хочу выпихнуть из ПУМбы средства со ВсеКарты, напомните плиз какие тут лимиты (сумма 250к), сколько ПУМБа выпускает?!?

ps: деньги заказал, но особого желания топать в отделение нет, хочу макс. растолкать дистанционно, остальное забрать

Через КЦ можете поднять лимит на переводы в пумб-онлайн до 100000 в день
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 09:54

Re: ПУМБ

  velvet написав:Через КЦ можете поднять лимит на переводы в пумб-онлайн до 100000 в день

Заявою в відділенні піднімається більше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:18

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:Через КЦ можете поднять лимит на переводы в пумб-онлайн до 100000 в день

Заявою в відділенні піднімається більше.

Щоб щось написати? Чоловік же написав,що не дуже хоче до відділення, хоч вже й замовив готівку.Через відділення до 300000 піднімають, але йому тоді вже простіше готівкою отримати.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:32

Re: ПУМБ

  velvet написав:Через відділення до 300000 піднімають

Така заява має бути...заходимо в кризу...потрібно бути готовим виносити любим макаром.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:24

Банк Рината Ахметова запросит рефинансирования Нацбанка почти на 14 млрд грн
Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.

Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.

Такое соотношение риск/доход нереально получить в классическом кредитовании. Им украинские банки практически не занимаются. По информации НБУ, гривневый кредитный портфель юрлиц в июне увеличился лишь на 0,1%, а за 6 месяцев 2020 года —сократился на 2,1% (до 431 млрд грн).

Наши банки либо вкладываются в ОВГЗ и депозитные сертификаты Нацбанка, либо выдают дорогостоящие кредиты населению. Кредитование бизнеса и экономики в целом давно не является их приоритетом, и никак не стимулируется Национальным банком и правительством.

При этом финучреждения регулярно обращаются за рефинансированием Нацбанка. Например, в минувшую пятницу, 24 июля, 4 украинских банка одолжили у НБУ на 90 дней 816 млн грн под 6% годовых.

https://dubinsky.pro/news/bank-rinata-ahmetova-zaprosit-refinansirovaniya-nacbanka-pochti-na-14-mlrd-grn
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:45

Re: ПУМБ

Стал клиентом банка. При оформлении была заказана именная платёжная карта. Банк как-то уведомляет о приходе карты в отделение? Какими каналами?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:56

  MASolomko написав:Стал клиентом банка. При оформлении была заказана именная платёжная карта. Банк как-то уведомляет о приходе карты в отделение? Какими каналами?

Семье не уведомляли. В отделении сказали когда приходить (через неделю)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:06

  MASolomko написав:Стал клиентом банка. При оформлении была заказана именная платёжная карта. Банк как-то уведомляет о приходе карты в отделение? Какими каналами?

Насколько помню доставку карты в отделение можно увидеть в интернет-банкинге. Работники ПУМБа мне говорили, что я получу смс когда карта прийдёт в отделение, но смс мне не приходило.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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